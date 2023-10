Cesar Tralli mostra seu lado 'paizão' ao brincar com a filha de paletó após o trabalho

Após deixar a bancada do 'Jornal Hoje', Cesar Tralli não perdeu tempo trocando de roupa e já saiu para 'empinar' pipa com a filha

Após uma tarde agitada na bancada do 'Jornal Hoje', o apresentador Cesar Tralli mostrou seu lado "paizão" ao chegar em casa e compartilhar momentos de descontração com sua filha, Manuella. Em um registro compartilhado por Ticiane Pinheiro, o jornalista encantou a todos ao surgir soltando pipa com a herdeira, ainda vestindo seu paletó de trabalho.

Através de seu feed no Instagram, a apresentadora se derreteu pela atitude do marido ao compartilhar um vídeo em que ele aparece brincando com a pequena, logo após o trabalho: “Ele está voltando a ser criança. Saiu do ‘Jornal Hoje’, veio pro interior de terno e gravata e tá fazendo o quê? Soltando Pipa”, brincou Ticiane.

Na legenda, a comunicadora exaltou o maridão: “Lembrança do nosso final de semana. Meu amor voltando a ser criança com a Manu. Seja um pai como o Cesar Tralli , dê muita qualidade quando você está com seus filhos. Quando chegar do trabalho não tire o paletó, vá correndo aproveitar o restinho do seu dia com seu filho”, escreveu a loira.

“Ensine ele (a) a brincar com aquilo que te lembre a infância e que te faça bem. Faça algo por você e pelo seu filho. Resgate a criança que tem dentro de você, sem medo de ser feliz! Boa semana a todos”, Ticiane legendou a publicação celebrando a paternidade de Tralli, com quem oficializou a união em uma cerimônia luxuosa em 2017.

Nos comentários, a atitude do jornalista também acumulou elogios: “Espera...o homem empina pipa de terno e gravata?! É muita elegância!”, exaltou uma seguidora. “Já o admirava e agora ainda mais, por mais pais como ele, que deem atenção para seus filhos”, escreveu outra. “É um paizão”, disse mais uma admiradora.

Vale lembrar que a pequena Manuella, de quatro anos, é fruto do casamento de Ticiane com o jornalista. Além da filha caçula, a apresentadora também é mãe de Rafaella Justus, de 14 anos, de sua antiga relação com o empresário Roberto Justus.

