Ticiane Pinheiro encanta ao curtir o dia ao lado do marido e das filhas

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os fãs ao postar uma foto com Cesar Tralli e as filhas, Rafaella e Manuella

Ticiane Pinheiroencantou os seguidores das redes sociais na tarde deste sábado, 7, ao compartilhar uma foto ao lado de sua família. Ela aproveitou o dia de folga para curtir um momento de lazer ao lado do marido, Cesar Tralli, e das duas filhas, Rafaella Justus, de 14 anos, e Manuella, de 4.

Na foto postada no feed do Instagram, a apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record TV, aparece toda estilosa, usando uma camisa branca, um shorts cinza e óculos escuros. A primogênita da artista apostou em um vestido rosa, enquanto a caçula também surgiu com uma camisa branca, shorts preto e uma bota. Já o apresentador do Jornal Hoje, da Globo, optou por uma camiseta e uma calça clara.

Ao posar sorridente com o marido e as herdeiras em um restaurante de São Paulo, Ticiane aproveitou para demonstrar todo o seu amor por eles. "Minha família, amor infinito!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Lindos", disse uma seguidora. "Família linda", escreveu outra. "Daqui a uns dias a Manu já vai tá do tamanho de vocês... tá enorme", falou uma fã. "O tamanho da Manu", se surpreendeu a jornalista Andréia Sadi.

No último sábado, 30, Tralli e Ticiane curtiram uma noite cheia de romance e diversão. O casal assistiu a uma apresentação que reuniu Ivete Sangalo e Rod Stewart em São Paulo, e foram flagrados se divertindo bastante.

Confira a publicação:

