Cesar Tralli cutuca Ticiane Pinheiro após 'cantada' de Alcione: ''Fica esperta''

Após elogio ousado de Alcione, Cesar Tralli cutuca a esposa e confessa que recado de cantora foi dado em momento difícil de sua vida pessoal

A cantora Alcione deu o que falar ao fazer um comentário ousado sobre as pernas do jornalista Cesar Tralli durante sua participação no Conversa com o Bial. Depois de ouvir a confissão da artista sobre a parte favorita dela de seu corpo, o apresentador então reagiu mandando um recado para Ticiane Pinheiro.

Nesta sexta-feira, 13, em sua rede social, o apresentador do Jornal Hoje compartilhou o vídeo recebendo a cantada da cantora e confessou que o elogiou chegou em um momento difícil, arrancando-lhe até um sorriso.

"Diva Alcione, nossa amada e eterna Marrom! Muito obrigado pela confissão, tão sincera, carinhosa e espontânea. Você arrancou um sorrisão meu em tempos tão duros e desafiadores. Eu estava precisando muito...", disse ele, que nos últimos dias lamentou um ano da morte repentina de sua mãe em um acidente de avião.



"Bial, meu irmão, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto gosto de você. Pra honrar toda sinceridade e alto da entrevista, aí vai: Tici, se cuida! Fica esperta! Porque a Marrom tá de olho. Vai te passar a perna…", brincou ele com a amada.

Nos comentários, Ticiane Pinheiro também entrou na brincadeira e escreveu: "Marrom, você tem bom gosto, realmente as pernas dele são lindas. Amor @cesartralli, tô sempre de olhos abertos, pode deixar".

A cantora Alcione surpreendeu ao comentar que reparou em um detalhe inesperado do corpo do apresentador Cesar Tralli, que comanda o Jornal Hoje, da Globo. Em entrevista no programa Conversa com Bial, ela contou que adora reparar nas pernas dos homens e confessou que gosta das pernas de Tralli.

“O caráter de um homem tem muito a dizer pra gente, mas tem uma coisa que sempre me atraiu nos homens que são as pernas”, disse ela.

Então, a artista deu mais detalhes sobre essa curiosidade de sua personalidade. “Eu gosto de pernas meio tortas. Tipo do Cesar Tralli. Eu gosto daquelas pernas dele. Acho bonitas as pernas dele. Mas sem paquerar, com todo respeito”, afirmou.