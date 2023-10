Alcione choca ao falar de parte do corpo de Cesar Tralli: ‘Eu gosto’

Alcione surpreende ao reparar em detalhe inusitado do corpo do apresentador Cesar Tralli e faz comentário: ‘Meio tortas’

A cantora Alcione surpreendeu ao comentar que reparou em um detalhe inesperado do corpo do apresentador Cesar Tralli, que comanda o Jornal Hoje, da Globo. Em entrevista no programa Conversa com Bial, ela contou que adora reparar nas pernas dos homens e confessou que gosta das pernas de Tralli.

“O caráter de um homem tem muito a dizer pra gente, mas tem uma coisa que sempre me atraiu nos homens que são as pernas”, disse ela.

Então, a artista deu mais detalhes sobre essa curiosidade de sua personalidade. “Eu gosto de pernas meio tortas. Tipo do Cesar Tralli. Eu gosto daquelas pernas dele. Acho bonitas as pernas dele. Mas sem paquerar, com todo respeito”, afirmou.

Marmita de Cesar Tralli

Recentemente, o jornalista César Tralli, do Jornal Hoje, contou que não sai de casa sem a sua lancheira com a marmita do dia. “Almoço no trabalho, trago a minha marmita. Eu sou o rei da marmita na Globo. Eu já sou famoso pela marmita. Geralmente é uma bela salada, bem variada, e um peixe ou uma carne, alguma coisa assim, para dar uma energia. Às vezes tem um arroz integral...”, disse ele durante a conversa no palco.

Logo depois, Tralli contou que já avisa durante o jantar em casa que vai guardar um pouco da comida para levar na marmita. “O que vai sobrando [da refeição em casa], eu falo: 'guarda para a minha marmita. Eu vou congelar!'. Eu vou fazendo o estoque. De vez em quando eu abro o congelador e falo: 'eita, tá faltando marmita'. A salada eu faço à noite, coloco no potinho e já coloco na lancheira. De manhã, quando eu acordo, eu pego a proteína”, declarou ele, e completou: "Eu chego na redação com a lancheira. Minha lancheira é famosa! Eu tenho o maior orgulho de vir com a minha lancheira, eu acho o máximo. O legal da marmita é que a comida de casa”.