César Tralli lamenta um ano da morte da mãe: ''Sempre me vem à memória''

Após um ano de acidente aéreo, César Tralli lamenta partida repentina da mãe com homenagem comovente

Nesta segunda-feira, 09, faz um ano que a mãe de César Tralli, Edna Tralli, faleceu repentinamente em um acidente aéreo. Com muita saudade dela, que era presente em seu dia a dia acompanhando a neta, Manuella, em tudo, o jornalista relembrou momentos especiais e escreveu um texto emocionante.

Em sua rede social, o comunicador global resgatou os cliques felizes ao lado dela e falou da falta que ela faz em sua vida. O esposo de Ticiane Pinheiro então contou como Edna teve uma trajetória admirável. Nascida na roça, ela não teve o estudo que almejava, mas conseguiu passar valores importantes para os filhos.

"Um ano de pura saudade. Um ano do mais puro amor. Incrível como todos os dias, há exato um ano, eu penso nela e lembro dela com ainda mais admiração e carinho. Um mundo de recordações com ela, de momentos os mais banais aos mais desafiadores, sempre me vem à memória", começou dizendo.



"Há exato um ano, concluo com todo conforto na alma: minha mãe foi uma aula de amor ao próximo, de fraternidade, de ética, de valorização às pessoas de caráter, de amor genuíno. Uma mulher que nasceu na roça, que não pôde estudar como sonhou e queria, mas que teve toda sabedoria de viver uma vida digna e de transmitir estes valores de vida aos filhos. Por isso, digo com toda certeza e paz no coração: faz um ano hoje que sou pura gratidão. Muito obrigado, MÃE. Te amo eternamente", declarou-se para Edna.

Veja a homenagem de César Tralli para a mãe:

Acidente da mãe de César Tralli

No dia 9 de outubro de 2022, em um domingo, a mãe de César Tralli faleceu em um acidente de avião. A queda da aeronave de pequeno porte ocorreu no interior de São Paulo. Ela estava passeando com o namorado, que era piloto de avião e também faleceu.

“A Globo se solidariza e oferece todo apoio ao jornalista Cesar Tralli por conta da perda de sua mãe em um acidente aéreo. Nos próximos dias, ele será substituído por Alan Severiano no JH e por Leilane Neubarth no Edição das 18, da GloboNews”, informaram.