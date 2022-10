Mãe de Cesar Tralli faleceu em um trágico acidente

Mãe do jornalista Cesar Tralli morreu em um acidente no interior de São Paulo, diz site

O jornalista Cesar Tralli está de luto no início desta semana. A mãe dele, Edna Tralli, faleceu no domingo, 9, em um trágico acidente de avião. A causa da morte foi confirmada pela Globo em um comunicado ao site UOL.

“A Globo se solidariza e oferece todo apoio ao jornalista Cesar Tralli por conta da perda de sua mãe em um acidente aéreo. Nos próximos dias, ele será substituído por Alan Severiano no JH e por Leilane Neubarth no Edição das 18, da GloboNews”, informaram.

De acordo com o site Notícias da TV, o acidente de avião aconteceu no interior de São Paulo. O avião de pequeno porte caiu em uma represa de Paranapanema e os dois ocupantes faleceram.

Ticiane Pinheiro lamenta a morte da sogra

Esposa de Cesar Tralli, a apresentadora Ticiane Pinheiro fez uma homenagem para a sogra, Edna Tralli, após a notícia de sua morte. Nos Stories do Instagram, ela mostrou uma foto das duas juntas.

"Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos”, disse ela.