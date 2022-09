Angélica se derrete ao comemorar aniversário da afilhada: "Dinda ama muito"

A apresentadora Angélica comemorou o aniversário de quatro anos da afilhada, Bella, com linda homenagem

Angélica(48) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 29, sua afilhada completou quatro anos de vida, e a apresentadora fez questão de comemorar.

Em seu perfil no Instagram, a mulher de Luciano Huck (50) compartilhou alguns cliques na festa de aniversário de Bella, que teve como tema o filme Frozen. Nas imagens, a menina aparece usando um lindo vestido e uma coroa delicada na cabeça.

"Hoje é dia da nossa gatinha @bellamarbabordallo! Menina esperta, amorosa e que conquista o coração de todos. Dinda ama muito e deseja muita luz e saúde #ganheiosegundopedaçodobolo #arrasei #oprimeirofoidaEva", se derreteu a madrinha, revelando que ficou com o segundo pedaço de bolo, já que sua filha, Eva (10) recebeu o primeiro.

Confira as fotos de Angélica com a afilhada:

Aniversário da filha

Vale lembrar que a semana está sendo de muitas comemorações na família de Angélica. No último domingo, 25, Eva completou 10 anos e ganhou uma festa luxuosa dos pais. Como o sonho da menina é ser uma artista da Broadway, a comemoração foi toda decorada no tema do teatro de Nova York, com direito a muto brilho e itens artísticos.

Para a festa, a aniversariante surgiu usando um vestido roxo, e nas redes sociais, Angélica parabenizou a herdeira. "Há dez anos eu renascia como mulher! E a responsável por isso é essa menina sorridente, doce, educada, inteligente… que traz luz e amor para nossas vidas! Eva obrigada por ter me escolhido pra ser sua mãe! Te amo muito", declarou.

