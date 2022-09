Angélica choca ao mostrar detalhes da festa luxuosa de 10 anos da filha: ''Muito especiais''

Apresentadora Angélica mostrou detalhes do aniversário de Eva Huck que teve como tema a Broadway

Redação Publicado em 25/09/2022, às 11h16

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completa 10 anos neste domingo, 25, mas a grande festa de aniversário já aconteceu nos últimos dias. Em sua rede social, a apresentadora impressionou ao exibir alguns registros do evento luxuoso.

Seguindo o estilo da herdeira e o sonho dela de ser uma artista da Broadway, a comemoração foi toda decorada no tema do teatro de Nova York. Muito brilho e itens artísticos fizeram parte do cenário da aniversariante que brilhou com um vestido roxo.

Combinando com a filha, Angélica apareceu usando uma peça de roupa da mesma cor e também cheia de brilhos. "Há dez anos eu renascia como mulher! E a responsável por isso é essa menina sorridente, doce, educada, inteligente… que traz luz e amor para nossas vidas! Eva obrigada por ter me escolhido pra ser sua mãe! Te amo muito", declarou-se a famosa para a herdeira.

Além da homenagem, a apresentadora comentou sobre a festa inesquecível da garota. "Momentos muito especiais para minha Eva", exibiu registros do evento impecável.

Em sua rede social, Luciano Huck também compartilhou um vídeo do aniversário de Eva Huck e fez uma declaração pelos 10 anos da menina.

Veja detalhes do aniversário de Eva Huck:

Angélica fala sobre a filha seguir caminho artístico

O talento e carisma da filha de Luciano Huck e Angélica é inegável. Recentemente, Eva Huck deu o que falar ao se apresentar no palco do Domingão com o pai e a mãe falou sobre a vontade da herdeira de ser artista durante sua participação no podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Sem titubear, Angélica logo disparou que não deseja que Eva tenha uma carreira tão cedo como ela. "Sinceramente, não, ela vai ver essa entrevista um dia e vai ficar um pouco chateada comigo, porque eu acho que tem um preço também, uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia", declarou.

A famosa falou mais sobre o medo da herdeira entrar no meio artístico. "No mundo que a gente vive hoje de tanta crítica, que machuca e não tem rosto, como mãe me preocupa muito, se pudesse colocava dentro de uma bolsinha e carregava", disse.

