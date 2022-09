Luciano Huck mostra vídeo de festa luxuosa da filha: ''Amor maior que eu''

Apresentador Luciano Huck encantou ao mostrar momento com Eva Huck em festa luxuosa de 10 anos da herdeira

Redação Publicado em 25/09/2022, às 08h53

O apresentador Luciano Huck (50) encantou ao mostrar um momento da grande festa de 10 anos de sua filha com Angélica (48), a belíssima Eva Huck (10). No registro publicado pelo comunicador na rede social, ele apareceu curtindo o evento com a herdeira.

Usando um vestido de tom roxo todo brilhante, a garota apareceu deslumbrante ao lado do pai aproveitando uma das atrações de sua festa milionária. Fazendo poses para uma câmera, Eva e Luciano Huck registraram o momento com estilo.

"Amor maior que eu. Feliz aniversário nossa amada filha Eva. 10 anos. Uma década de maravilhosas descobertas", declarou-se o apresentador para sua única filha menina.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram encantados com a herdeira de Luciano Huck e Angélica. "Muito linda", elogiaram os fãs. "Princesa Eva", escreveram outros sobre a aniversariante.

A grande festa de Eva Huck com a presença de vários famosos aconteceu alguns dias antes da celebração de seu aniversário que é neste domingo, dia 25.

Angélica fala sobre a filha seguir caminho artístico

O talento e carisma da filha de Luciano Huck e Angélica é inegável. Recentemente, Eva Huck deu o que falar ao se apresentar no palco do Domingão com o pai e a mãe falou sobre a vontade da herdeira de ser artista durante sua participação no podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Sem titubear, Angélica logo disparou que não deseja que Eva tenha uma carreira tão cedo como ela. "Sinceramente, não, ela vai ver essa entrevista um dia e vai ficar um pouco chateada comigo, porque eu acho que tem um preço também, uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia", declarou.

A famosa falou mais sobre o medo da herdeira entrar no meio artístico. "No mundo que a gente vive hoje de tanta crítica, que machuca e não tem rosto, como mãe me preocupa muito, se pudesse colocava dentro de uma bolsinha e carregava", disse.

