Viih Tube comemora aniversário do ex-namorado, Bruno Magri: ''Você merece o mundo''

A ex-BBB Viih Tube prestou uma homenagem especial para o ex-namorado nas redes sociais

Viih Tibe(21) usou as redes sociais para comemorar o aniversário do ex-namorado, Bruno Magri.

Nesta quarta-feira, 26, a ex-BBB compartilhou no Stories do Instagram uma foto com o aniversariante do dia e prestou uma homenagem.

"Hoje é o aniversário de uma pessoa que para sempre será especial para mim e que hoje posso dizer que tenho uma amizade muito leve", começou ela.

Em seguida, a influenciadora digital falou sobre a amizade que os dois mantiveram após o término do relacionamento. "Eu sempre vou torcer por você, pela sua felicidade, e você merece o mundo, sempre estarei aqui para o que precisar. Obrigada por tudo o que já aprendemos juntos e pela nossa amizade hoje. Feliz aniversário, Bruno", finalizou.

Viih Tube anunciou o término do namoro com Bruno Magri em outubro do ano passado. Os dois estavam juntos há três anos. Após muitas especulações sobre o término, ela confirmou que descobriu uma traição logo após sair do 'BBB21'.

