Viih Tube fala sobre o 'BBB22': ''Já tinha chamado o Scooby de pai''

A influenciadora digital Viih Tube relembrou sua participação do 'BBB21' e brincou sobre a atual edição

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 21h34

Viih Tube(21) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para falar sobre o Big Brother Brasil.

Há um ano a influenciadora digital estava confinada no reality show e ao compartilhar um vídeo de sua participação, ela falou sobre a experiência que mudou sua vida. "Hoje faz 1 ano que entrei naquela casa só com doido", começou ela.

Além disso, ela contou que se estivesse no BBB22 já teria chamado Pedro Scooby (33) de pai, feito Jade Picon (20) ficar com Paulo André (23) e seria a melhor amiga do líder da semana, Douglas Silva (33). "Uma hora dessas eu já tinha chamado o scooby de pai, feito greve pra não tomarem banho, entrado na mente da Jade pra beijar logo o Paulo e virado bff do líder! HAHAHAHA", brincou a influencer.

Viih Tube confessou que está com saudades do confinamento. "Brincadeiras a parte, que saudades, que experiência, mudou minha vida pra sempre! Foi a minha maior libertação, foi onde perdi meu medo de errar, me livrei dos meus traumas, mostrei todos meus defeitos, todos meus lados, hoje sou a minha versão mais real possível com vocês graças a essa experiência de 3 meses nessa casa!", acrescentou.

A infleuncer finalizou avisando que quer voltar para casa e mandou um recado para Boninho (60); "E que ciúmes que eu tô daquelas casa. Eu queria estar lá. Eu pago pra voltar, Boninho", afirmou.

