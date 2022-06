Sammy relembra crises de pânico e depressão após a entrada de Pyong no BBB 20

A influenciadora Sammy revelou que desenvolveu transtornos mentais após a entrada do ex-marido no BBB

Sammy (23) foi uma das convidadas do podcast Eu Fico Loko e nele ela relembrou a entrada do ex-marido, Pyong Lee (29), no BBB 20.

A influenciadora contou que desenvolveu vários transtornos mentais por conta da participação polêmica do influenciador. Na época, Pyong escolheu se confinar na casa com a ex na reta final da gravidez e, já no programa, ele foi acusado por internautas de assédio contra outras participantes.

No bate-papo, Sammy disse que teve que enfrentar os julgamentos sozinha e ainda cuidar do filho recém-nascido. A atriz contou que segue no processo de cura. "Mesmo que eu demonstre muita plenitude nesses assuntos, eu sou um ser humano, eu ficava mal. Eu tenho registros, fotos e vídeos chorando", afirmou.

Ela também revelou que antes da participação do Pyong no reality show, não possuía transtornos mentais, porém desenvolveu após tudo o que viveu.

"Eu criei crise de pânico, depressão, ansiedade e eu não tinha nada disso antes e hoje em dia eu carrego tudo isso comigo... Fiz terapia, tive que fazer várias coisas, mas fui lidando, aprendendo a lidar com tudo", concluiu.

Sammy e Pyong Lee anunciaram o fim do casamento em fevereiro deste ano. Os dois são pais de Jake, de dois anos.

