Pyong Lee e Sammy anunciam fim do casamento: ''Temos um vínculo infinito de amizade''

Pais do pequeno Jake, de 2 anos, Pyong Lee e Sammy Lee terminam casamento pela segunda vez em 7 meses

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 09h27

O casamento de Pyong Lee (29) e Sammy Lee (23) chegou ao fim.

A influenciadora digital usou suas redes sociais para anunciar o término do relacionamento com o hipnólogo, com quem tem o pequeno Jake, que completou 2 anos no dia 16 de fevereiro, pela segunda vez em 7 meses.

"Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm respeito pela nossa família, venho anunciar o fim de um ciclo na minha vida. Eu e Pyong amadurecemos muito nesse tempo. Foi importante para a minha evolução. Temos um vínculo infinito de amizade, respeito, e o nosso maior tesouro, o Jake. Obrigada por torcerem pela nossa felicidade. Amo cada um de vocês", começou escrevendo Sammy Lee nos Stories de seu Instagram.

Em seguida, ela agradeceu ao ex-marido pela dedicação com o herdeiro. "Amo você também, Pyong. A cada dia você se torna um pai mais responsável e dedicado. Nossos caminhos nos levaram para direções diferentes, mas você sempre estará em nossos corações", concluiu.

Momentos depois, Pyong Lee também se pronunciou sobre o término em sua rede social. "Em respeito às pessoas que nos acompanham e tem carinho pela nossa família, venho anunciar que nosso casamento chegou ao fim. Eu e Sammy vivemos momentos maravilhosos nos últimos anos, e meu amor por ela será eterno. Continuará sendo a rainha da minha vida e a melhor mãe do universo. Continuaremos com amizade e respeito, amando e cuidando do nosso príncipe Jake. Obrigado a todos que desejam nossa felicidade. Desejamos o mesmo a vocês".

Antes do anúncio, Pyong postou uma foto da atriz como papel de parede de seu celular e declarou: "Minha rainha".

Vale lembrar que o primeiro término do casal aconteceu em julho de 2021, horas depois da Record TV divulgar a chamada do programa Ilha Record, em que Pyong aparecia deitado na cama com Antonela Avellaneda. Os participantes do reality trocaram carícias, mas não chegaram a se beijar durante o confinamento.

