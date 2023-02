Reconquistar Gisele Bündchen? Tom Brady decide adiar trabalho como comentarista

O aposentado jogador de futebol americano, Tom Brady decidiu adiar eu projeto com a Fox Sports e está determinado a reconquistar sua ex-esposa Gisele Bündchen

O jogador de futebol americano Tom Brady foi convidado para ser um comentarista em uma emissora, após sua aposentadoria, porém ele decidiu adiar o projeto e o motivo é chocante. Faz quatro meses desde que o famoso e sua ex-esposa, Gisele Bündchen se divorciaram. Na época o motivo foi a volta do jogador para os campos de futebol, porém agora que entrou em sua aposentadoria, Tom parece estar sentindo falta de seu casamento e do futebol.

Reconquistas Gisele? Tom Brady está perdido sem seu casamento e profissão:

Conforme o site estadunidense Radar Online, Tom, que havia anunciado sua aposentadoria no início do mês, adiou a estreia no Fox Sports, onde trabalharia como comentarista, para reconquistar Gisele. O trabalho como comentarista proporcionaria para Tom um salário de 375 milhões de dólares (cerca de R$ 1,9 bilhão convertendo atualmente).

"O maior obstáculo entre eles foram as reclamações de Gisele sobre Tom colocar o futebol antes da família, então, ele decidiu mostrar a ela que está disposto a se concentrar neles antes de aceitar o emprego na Fox. Seu único objetivo agora é recuperar sua família", disse uma fonte em entrevista ao Radar Online.

Porém, isso não será tão fácil com o rumor de um suposto caso entre a amada Gisele e seu professor de Jiu-jitsu, o brasileiro Joaquim Valente. Apesar de ainda não termos nada confirmado entre os dois, eles continuam se vendo com frequência.

Ainda segundo o site, os dois tem uma relação de respeito e carinho, e apesar dos desentendimentos não guardam mágoas ou raiva um do outro. Porém, Tom tem preocupado um pouco as pessoas próximas a ele, pois ele não parece estar bem com como as coisas caminharam, e está emocionalmente abalado: "As pessoas estão vendo ele se desfazer diante de seus olhos e há temores reais de que ele esteja caminhando para um desastre total", contou a fonte.