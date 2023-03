Rafa Kalimann, da Dança dos Famosos, já protagonizou polêmicas na web; relembre

Rafa Kalimann levou a web a loucura desde sua passagem pelo BBB 20

Rafa Kalimann (29), nova celebridade confirmada para participar do quadro Dança dos Famosos, já ganhou fama na internet alguns anos atrás. A influencer participou do BBB 20 e já tem carreira de modelo desde os seis anos. Com mais de 22 milhões de seguidores no Instagram e protagonista de algumas polêmicas, ela levou a web à loucura desde sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil.

Mineira, nascida em Campina Verde, Rafa Kalimann trabalhou desde pequena no mundo da moda. Com apenas seis anos começou a modelar e, aos treze, ganhou um concurso de beleza. O empurrão para se tornar estrela conhecida nacionalmente foi sua participação no BBB. Na vigésima edição do programa, ela conquistou o público e conseguiu ficar no segundo lugar, perto da vitória, perdendo apenas para Thelminha (38). Saindo como vice-campeã, ela ganhou milhares de seguidores após o reality.

Desde então, Rafa Kalimann tem se destacado em diversas produções do entretenimento e protagonizou algumas polêmicas dentro e fora do BBB. Ela também viveu romances com o ator José Loreto (38) e o cantor Daniel Caon (30), com quem foi capa de revista falando sobre a relação.

A edição do BBB 20, que foi marcada por tópicos feministas, pois alguns homens tentaram seduzir mulheres comprometidas com o intuito de queimá-las para o público, gerou muitas polêmicas na web. Rafa Kalimann protagonizou momentos de defesa das mulheres tanto dentro quanto fora do reality. A polêmica mais recente foi em janeiro deste ano, durante uma conversa da modelo no programa Altas Horas. Ela disse que não tem contato com nenhum dos meninos que entraram no confinamento com ela.

"A questão dos meninos me feriu, me feriu como mulher. Inevitavelmente é uma ferida. Não tenho conflito, não tenho contato com os meninos aqui fora, foi uma escolha também.", disse a influenciadora.

A modelo inaugurou a carreira de atriz com pequenos papéis em novelas da Globo depois do BBB. Arriscando como apresentadora, ela também estreou seu próprio programa de televisão, chamado Casa Kalimann.