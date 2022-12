Briga por comida, assédio e união feminina: Relembre as maiores polêmicas do BBB 20

O BBB 20 foi a primeira edição com famosos no reality show; o programa foi marcado por diversas polêmicas

O BBB 20 foi uma das edições mais polêmicas do reality show da TV Globo. Desde a primeira festa do programa, o público acompanhou muita rivalidade entre os participantes . Entre famosos e anônimos, quase todos eles tiveram alguma treta dentro da casa. Foi a edição marcada pela união feminina, briga por comida e casos de assédio que repercutiram muito fora do confinamento.

Bianca Andrade (28) e Rafa Kalimann (29) estrearam as tretas dentro do reality show. Logo na primeira festa, as influenciadoras discutiram sobre quem seguia quem no Instagram, que terminou em uma grande rivalidade que só terminou com a eliminação de Bianca na quinta semana. A polêmica foi tão grande que se estendeu para Flay (28) e Mari Gonzalez (28), que discutiram com Rafa após a formação do paredão que colocou as duas amigas na berlinda.

“você não me conhece”

Na segunda semana do BBB 20, Pyong Lee (30) e Petrix Barbosa (30) criaram uma polêmica enquanto corriam para atender o tão esperado big fone. Na euforia, o hipnólogo caiu no gramado e o ginasta pulou por cima dele e atendeu o telefone. Foi então que o público se revoltou e pediu a expulsão de Petrix, alegando que ele teria agredido Pyong, que saiu machucado da queda.

MANU GAVASSI X VICTOR HUGO

Após participar do "quarto branco", Manu Gavassi (29) surpreendeu o público ao sair do seu retiro espiritual para tirar satisfações com Victor Hugo (28). Durante uma festa, a artista descobriu que o cantor sugeriu que Mari e Flay votassem nela no paredão.

FLAY X RAFA KALIMANN

A cantora bateu de frente com a influenciadora. Rafa expôs tudo o que pensa sobre Flay, que acusou Thelma Assis (38) de ser soberba. Manu Gavassi entrou na briga e disse que a paraibana deveria ter mais respeito com as pessoas. Foi então que Rafa protagonizou um dos memes mais repercutidos da edição. "Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você incoerente, está onde te convém. Acho você uma falsa, extremamente sem educação e grossa com as pessoas", disparou contra Flay.

GUERRA DO FEIJÃO

Ao perceber que Felipe Prior (30) ficou sem feijão para almoçar na cozinha da Xepa, Flay insinuou que Babu (43) deveria ter cozinhado para o arquiteto, porque ele teria dito que iria fazer sua comida e a do amigo. "Flay, não foi nada disso. Você está puxando um assunto nada a ver. Eu falei que o feijão era insuficiente. Para com isso. Você quer que eu exploda, eu explodo", afirmou o ator. Mesmo Prior defendendo o amigo, Mari também resolveu se intrometer na briga e afirmou ter escutado ou mesmo que Flay.

Bianca também chegou na cozinha e discutiu com Babu, declarando que era difícil lidar com ele. Mari que estava tentando trazer a paz, surtou. A influenciadora protagonizou um dos maiores memes da edição. "Gente, vocês não sabem falar normal? Para de gritar. Assim ninguém consegue se entender. PARA DE GRITAAAR!", gritou ela.

CASOS DE ASSÉDIO

Ainda no início do reality show, o BBB 20 deixou de ser apenas para o entretenimento e se tornou palco para assuntos sérios como assédio. Nas redes sociais, internautas acusaram Petrix de ter assediado participantes. O primeiro caso aconteceu em 24 de janeiro, quando o ginasta apertou e balançou os seios de Bianca Andrade durante uma festa. A produção do reality chamou a empresária no confessionário, que negou ter se sentido desconfortável com o comportamento do atleta.

Em defesa de Bianca, os internautas alegaram que ela estava embriagada e não teria consciência dos fatos. Na semana seguinte, o atleta voltou a ser criticado por esfregar suas partes íntimas na cabeça de Flay. Ao ser eliminado do programa, Petrix precisou enfrentar a justiça. Ele prestou depoimento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, na zona oeste do Rio de Janeiro, podendo ser indiciado por importunação sexual.

UNIÃO FEMININA

Um dos principais enredos do BBB 20 foi a união entre as mulheres da casa. Após uma conversa entre Hadson Nery (41), Marcela Mc Gowan (34), Gizelly Bicalho (31) e Felipe Prior sobre estratégias de jogo, para que o grupo "pipoca" vencesse o "camarote", o reality se transformou em uma guerra de homens contra mulheres. Os homens planejavam fazer com que Bianca e Mari traíssem seus namorados com os brothers da casa, para então serem mal vistas pelo público e eliminadas.

Foi então que a médica afirmou ser contra e nos dias seguintes, ela, Gizelly e Thelma ficaram conversando sobre até que ponto ser verdade ou não o plano dos homens. Entretanto, durante a formação de um paredão, a advogada se sentiu manipulada pelos homens do grupo "pipoca". Então, elas decidiram contar tudo para as outras mulheres, fazendo com que a treta se tornasse generalizada. Elas se uniram e foram tirar satisfações com eles, surgindo assim uma rivalidade na casa.