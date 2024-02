Jade Picon abre o jogo sobre torcida no BBB 24 e recorda sua edição: 'Transformadora'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jade Picon ainda exaltou os desfiles de Carnaval e comentou sobre seus novos projetos para 2024

O ano de 2024 já começou a todo vapor para Jade Picon (22). Ela tem se dividido entre os estudos para a carreira de atriz, seus compromissos como influenciadora e novos projetos para sua marca de roupas —e no meio de tudo isso, ainda encontra tempo para acompanhar o BBB 24 na web.

"Eu estou em uma correria na minha vida, tenho acompanhado [o BBB] na internet", conta Jade Picon , em entrevista à CARAS Brasil. "Não tenho uma torcida estabelecida ainda, mas estou achando bem interessante."

A influenciadora participou da 22ª edição do reality, e não descarta a possibilidade de voltar à casa em alguma edição especial. Para ela, a participação no programa foi uma "experiência transformadora", que guarda com carinho. "Seria, mais uma vez, eu cometendo uma loucura na minha vida, mas eu amo novas experiências e desafios. Quem sabe eu não iria de novo?".

Neste Carnaval, Jade esteve no Camarote Pandora in Rio, diretamente da Marquês de Sapucaí. Ela conta que adorou poder ver de perto os desfiles nos dois dias de muito trabalho e diversão em que esteve na avenida. Apesar disso, a influenciadora diz que não pretende desfilar no feriado.

Para o futuro, a jovem pretende continuar se dividindo em suas três frentes, como chama: atriz, empresária e influenciadora. Para a faceta empreendedora, ela afirma já estar desenvolvendo uma nova coleção de roupas para sua marca, Jade Jade.

Como influenciadora, ela pretende continuar sendo embaixadora de marcas e seguir fazendo novos trabalhos e viagens. Por fim, como atriz, Jade afirma que preferiu não aceitar novos trabalhos desde a novela Travessia, para se dedicar aos estudos na profissão.

"No final de janeiro, eu terminei uma imersão de atuação aqui no Rio, já estou me programando para um segundo curso no final de fevereiro e no segundo semestre, planejo realizar um na Europa", conta. "2024 vai ser uma área repleta de novidades nessas três frentes da minha vida."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JADE PICON NO INSTAGRAM: