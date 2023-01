Jade Picon usou estratégia com fotos antigas para despistar fãs sobre BBB 22; relembre

Internautas perceberam semelhança da estratégia de Jade Picon com fotos de Paula Fernandes, também cotada para o reality

Paula Fernandes (38) vem chamando atenção de internautas ao republicar fotos antigas e fazer montagens em seu Instagram, após boatos de que estaria confinada para fazer parte da 23ª edição do Big Brother Brasil, que começa nesta segunda-feira, 16. No entanto, a estratégia para despistar os fãs já foi utilizada no ano passado, pela influenciadora Jade Picon (21).

Semanas antes de o programa começar, a irmã de Léo Picon já era uma das cotadas para fazer parte do grupo Camarote da edição. Para manter o segredo sobre o confinamento, a empresária decidiu usar fotos antigas para continuar alimentando o Instagram, assim, os internautas não desconfiariam do seu real paradeiro.

Uma das publicações foi um tutorial de maquiagem compartilhado em seus Stories. Mostrando a make que usa em seu dia, a equipe da influenciadora colocou o horário no vídeo, que estava errado, mostrando algumas horas adiantado. Além disso, ela também compartilhou uma foto de uma viagem antiga para anunciar que estaria fazendo um novo passeio e logo os fãs perceberam.

Além disso, assim como a cantora sertaneja, ela também não comentou os rumores sobre sua participação no programa. A 23ª edição do reality da Globo se inicia na próxima segunda-feira, 16, sob o comando de Tadeu Schmidt. Pelo quarto ano seguido, o programa irá continuar com a dinâmica de misturar famosos e anônimos na casa mais vigiada do Brasil.

A lista oficial de participantes será divulgada na quinta-feira, 12, ao longo da programação da TV Globo. Os perfis dos brothers e das sisters serão revelados ao longo do dia, durante toda a programação da TV Globo, começando nos intervalos da exibição do programa matinal Encontro com Patrícia Poeta.

O público já pode conhecer os primeiros participantes dessa edição, que estão confinados na casa de vidro.Manoel Vicente, Paula, Gabriel e Giovanna entraram na manhã desta terça-feira, 10, no quarto dentro de um shopping carioca. Eles irão disputar duas vagas para entrar na casa mais vigiada do Brasil, apenas um brother e uma sister irão entrar na disputa pelo premio de mais de R$1,5 milhão.