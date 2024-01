Estreia do BBB, 'gravidez' de Ludmilla e caso Ana Hickmann marcaram semana

Semana foi agitada com a estreia do BBB, a gravidez de Ludmilla e Brunna Gonçalves e novos desdobramentos do caso Ana Hickmann

A segunda semana de 2024 foi bastante agitada no mundo dos famosos, com a estreia do BBB 24, novidades sobre a gravidez de Ludmilla e Brunna Gonçalves, e desdobramentos no caso Ana Hickmann. Pensando nisso, a CARAS Brasil reuniu os principais fatos que marcaram os últimos sete dias. Confira a seguir.

Na última segunda-feira, 8, o BBB 24 se tornou assunto em todo o país com a sua estreia . Sob o comando de Tadeu Schmidt, 26 brothers foram confinados na casa mais vigiada do Brasil para concorrer ao prêmio milionário. Ainda no dia de estreia, os participantes já enfrentaram a primeira prova do Líder, que consagrou Deniziane campeã na tarde da terça-feira, 9.

Já na terça, Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, animou os fãs ao contar que entrou na reta final da preparação para engravidar. As duas decidiram gerar o primeiro bebê por fertilização in vitro, e, por isso, a dançarina passou por uma bateria de exames para garantir que os embriões sejam implantados com sucesso.

Ana Hickmann e Alexandre Correa também movimentaram a semana. Após o pedido de prisão da apresentadora, alegando alienação parental, e uma série de acusações feitas pelo empresário, o período de férias estipulado para o filho do ex-casal passar com o pai chegou e foi cumprido.

"Era o previsto sim, o Alezinho saiu de férias hoje [terça-feira, 9] às 9h. Tudo nos conformes", afirmou a equipe da apresentadora à CARAS Brasil. "Ele visitou o filho todos os dias determinados, e a Ana está cumprindo rigorosamente a visitação estabelecida pela Justiça."

A equipe de advogados de Alexandre Correa também confirmou que o filho estava com o empresário. "No início da manhã de hoje [Ana Hickmann] entregou o filho para o avô paterno para que a criança possa passar férias com o pai", dizia o comunicado.

Na quarta, 10, a atriz Taís Araújo foi internada em um hospital de São Paulo. Ela deu entrada no local após sentir dores nas costas e recebeu o diagnóstico de hérnia de disco lombar aguda. Ela recebeu alta no mesmo dia, após realizar um procedimento minimamente invasivo.

Nesta quinta, 11, o BBB voltou a ser assunto com o primeiro eliminado da 24ª edição. O cozinheiro escolar Maycon deixou a casa, e, logo após sua saída, os brothers partiram para uma nova prova do Líder, que definiu o cantor Rodriguinho como vencedor.

