Queridômetro BBB 24: Saiba quais são os emojis e o que eles significam

O Queridômetro do BBB 24 estreou nesta quarta-feira, 10, e já movimentou o jogo; entenda a seguir como funciona a dinâmica

O Queridômetro do BBB 24 se tornou assunto após sua estreia, nesta quarta-feira, 10. Com diversos emojis disponíveis, cada participante pôde classificar os demais colegas de confinamento com votos no confessionário, para depois ver os resultados no totem da sala da casa mais vigiada do Brasil.

A dinâmica do Queridômetro surgiu na 20ª edição do programa , como uma forma de agitar ainda mais a casa ao exibir a classificação da convivência entre os brothers. No BBB 24, estão disponíveis os emojis de coração, coração partido, cobra, mala, biscoito, planta e alvo.

O emoji de coração significa ser querido, já o coração partido pode demonstrar algum descontentamento com o participante. Clássico de edições passadas, o símbolo da cobra mostra que o brother ou sister é visto como falso pelos colegas de confinamento.

O símbolo de mala quer dizer que o participante é difícil de se conviver; já o biscoito mostra que a pessoa está querendo aparecer no programa, podendo ser chamado também de "vtzeiro"; o emoji de planta pode ser considerado o contrário, já que é usado para pessoas com uma postura mais passiva; por fim, o alvo mostra que o brother ou sister pode estar na mira de alguém.

Em edições anteriores, haviam os emojis de carinha feliz, carinha triste, vômito, bomba e banana, que não estão disponíveis para serem escolhidos nessa temporada. Em geral, o Queridômetro costuma causar discórdia entre os participantes.

Nesta quarta, a influenciadora Vanessa Lopes foi a única a receber apenas corações dos brothers. Maycon recebeu dois corações partidos, uma cobra e 16 corações. Michel foi o que recebeu mais emojis de planta e Wanessa Camargo recebeu uma cobra.

Giovanna, uma das emparedadas, foi a pessoa que mais teve variedade nos emojis. Ela recebeu um coração partido, uma mala, um biscoito e um alvo. Depois que os resultados foram exibidos, os confinados passaram a se questionar sobre quem teria definido cada emoji.

