BBB 24: MC Bin Laden se justifica após dar emoji de 'cobra' para Wanessa Camargo

Após o primeiro Queridômetro do BBB 24, Mc Bin Laden conversou com Wanessa Camargo sobre o emoji que deu para a cantora

Nesta quarta-feira, 10, aconteceu o primeiro Queridômetro do BBB 24, e os emojis recebidos pelos brothers já deu o que falar. Wanessa Camargo recebeu uma 'cobra' de MC Bin Laden, e o cantor foi até o quarto Gnomo conversar com a artista e justificar sua escolha.

"Eu analisando você dentro do jogo. Não tenho como analisar sua personalidade e caráter porque eu não ouvi muita coisa. Só que eu analisando quem está montando estratégia de unir galera, pra montar um grupo. Eu vejo você como a única jogadora de um outro lado que está se formando um grupo", pontuou o famoso.

Ele seguiu explicando: "Não é por mal, eu até falei com o Juninho. Ela é uma ótima jogadora. Só que assim, se tivesse camaleão seria uma pessoa que se camufla em vários lugares. (...) É uma pessoa estratégica", analisou.

Wanessa interrompeu Bin Laden e também se explicou. "É da minha vida. Na escola eu andava com os populares e os nerds. Eu andava com as turmas todas", afirmou. "É uma pessoa estratégica, tá ligado? Não é por mal", falou o cantor. "Eu entendo", finalizou a cantora.

Wanessa reclama de perrengue para tomar banho na casa

Em menos de três dias de confinamento no Big Brother Brasil, Wanessa Camargo já está enfrentando alguns perrengues em sua estadia na casa mais vigiada do país. Nesta quarta-feira, 09, a cantora abriu o coração sobre o desafio de preservar sua privacidade e não mostrar demais durante o banho na frente das câmeras do reality show da Globo.

Enquanto conversava com a modelo Yasmin Brunet, a artista contou que é muito difícil tomar cuidado para não expor sua intimidade e, ao mesmo tempo, se higienizar corretamente usando roupa de banho: "Eu tô odiando. Eu ainda resolvi vir de maiô e não estou conseguindo tirar o sabonete", desabafou a cantora logo após sair do banho. Confira!