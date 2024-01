Esposa de Ludmilla mostra bastidores da gravidez em vídeo: "Reta final"

Esposa de Ludmilla mostra bastidores da gravidez em vídeo; ela está passando pelos últimos exames

A dançarina Brunna Gonçalves animou os fãs ao contar nesta terça-feira, 9, que entrou na reta final na preparação para engravidar. Ela será mãe ao lado da esposa, a cantora Ludmilla.

Como as duas decidiram gerar por meio de uma fertilização in vitro, a dançarina precisou passar por uma bateria de exames que já duram alguns meses - tudo para que os embriões sejam implantados com sucesso.

“Reta final dos exames, gente. Falta pouco, falta pouco para essa parte de exames acabar. Acho que esse é o penúltimo, falta só mais um” , comemorou a dançarina e ex-BBB em seu perfil nas redes sociais.

Ludmilla e Brunna Gonçalves revelaram que estavam se preparando no ano passado. Recentemente, a dançarina contou para a CARAS que as duas estão muito ansiosas. "A Ludmilla está muito ansiosa, todo dia ela fala: 'Vamos logo amor, não pode pular etapas?'. Eu falo: 'Não dá, tem que fazer os exames, fazer tudo direitinho'. A gente está muito ansiosa, doida para a barriga crescer", acrescentou a dançarina.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Casal já fez acordo para cuidar do bebê

Com a turnê de Ludmilla marcada para 2024, Brunna Gonçalves explicou como vai funcionar a logística para permanecer ao lado da esposa durante a gravidez: "O tempo que eu puder e der para acompanhar ela, vou estar junto, como sempre estive. Quando não der mais, fazer o quê?", disparou ela.

Durante o TikTok Awards, a dançarina também aproveitou para entregar os aprendizados com a rede social: "Aprendi a fazer muita comida com receitas, maquiagem e dancinhas". "O TikTok veio para mudar as nossas vidas", refletiu.

