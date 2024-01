Taís Araújo é internada em um hospital de São Paulo e o diagnóstico é revelado

Taís Araújo foi internada em hospital após sentir dores e é afastada das gravações do The Masked Singer Brasil, da Globo, diz colunista

A atriz Taís Araújo levou um susto com sua saúde no início desta semana. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, ela foi internada em um hospital de São Paulo após sentir dores nas costas.

A estrela foi diagnosticada com hérnia de disco lombar aguda e realizou um procedimento minimamente invasivo. Ela já teve alta hospitalar nesta quarta-feira, 10, e foi para casa.

Por causa do imprevisto, Araújo precisou se afastar das primeiras gravações do programa The Masked Singer Brasil, da Globo, no qual é uma das juradas. Ainda segundo o colunista, ela não será substituída durante sua ausência na atração e deverá começar a aparecer nos episódios que vão ao ar em fevereiro.

O que é a hérnia de disco lombar?

A hérnia de disco aparece na coluna vertebral quando uma parte da estrutura que fica entre as vértebras sai do lugar por causa de uma ruptura e começa a comprimir a área do sistema nervoso. Isso pode causar muita dor ou até ser assintomática. A hérnia de disco pode aparecer nas vértebras lombares, cervicais e torácicas.

Taís Araújo e Lázaro Ramos são flagrados com os filhos

Há pouco tempo, a atriz Taís Araújo e o ator Lázaro Ramos foram flagrados em uma rara aparição público na companhia dos filhos, João Vicente e Maria Antônia. Os quatro foram fotografados pelos paparazzi enquanto desembarcavam em um aeroporto no Rio de Janeiro após uma viagem em família.

Lázaro apareceu levando a filha caçula sentada em uma mala de viagem. Enquanto isso, Taís caminhou lado a lado com o filho mais velho. Discretos com a vida pessoal, os dois artistas evitam aparecer publicamente com os herdeiros para que eles tenham uma infância normal.

Foto: Adão / AgNews