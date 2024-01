BBB 24: Quem deve ficar na casa? Vote entre Alane, Isabelle, Juninho e Luigi

Paredão quádruplo foi formado neste domingo, 28, sob o comando de Tadeu Schmidt; vote na enquete e decida quem continua no BBB 24

Um novo Paredão do BBB 24 foi formado na noite deste domingo, 28, sob o comando de Tadeu Schmidt. Após uma noite de votos, prova bate e volta e indicações, Alane, Isabelle, Juninho e Luigi foram os escolhidos para enfrentar a berlinda. Saiba como tudo aconteceu.

A noite começou com Fernanda, anjo da semana, escolhendo Rodriguinho para se tornar imune. Além dela e do cantor, Marcus Vinícius também não era uma opção de voto para a casa do BBB, após ter atendido o Big Fone na sexta, 26, e mandado Luigi, Pitel e Juninho para o Paredão.

Na sequência, MC Bin Laden, o Líder da semana, indicou Isabelle direto para a berlinda, sem direito à prova bate e volta. Então, os demais confinados fizeram uma votação no confessionário, e Davi foi o mais votado, sendo escolhido por nove participantes.

Luigi, Pitel e Juninho foram chamados ao confessionário para escolher, em consenso, outro brother ou sister para o Paredão. Os três escolheram Alane. Em seguida, todos os emparedados, menos Isabelle, foram até o provódromo para disputar o bate e volta. Davi e Pitel se salvaram da berlinda, e o motorista de aplicativo ainda ganhou direito a ficar duas semanas consecutivas no VIP.

SAIBA QUEM VOTOU EM QUEM:

Alane votou em Giovanna Lima;

Beatriz votou em Giovanna Lima;

Davi votou em Lucas Henrique;

Deniziane votou em Giovanna Lima;

Fernanda votou em Alane;

Giovanna Lima votou em Alane;

Isabelle votou em Lucas Henrique;

Juninho votou em Davi;

Leidy votou em Davi;

Lucas Henrique votou em Davi;

Luigi votou em Davi;

Marcus votou em Davi;

Matteus votou em Giovanna Lima;

Michel votou em Alane;

Pitel votou em Davi;

Raquele votou em Alane;

Rodriguinho votou em Davi;

Wanessa Camargo votou em Davi;

Yasmin Brunet votou em Davi.