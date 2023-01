José Loreto compartilha mensagem de amor após término com Rafa Kalimann: "Finge que superou"

José Loreto postou um texto reflexivo sobre estar ao lado do "amor da sua vida"

José Loreto (38) usou suas redes sociais para desabafar sobre o amor. Com um longo texto refletindo sobre estar ou não com o amor de sua vida, o ator chamou atenção dos internautas.

Isso porque, há algumas semanas, ele e Rafa Kalimann (29) anunciaram o término do relacionamento. O casal ficou junto por seis meses, e viviam trocando declarações de amor nas redes sociais.

"Neste mundo torto quase ninguém acaba ficando com a pessoa que mais amou na vida, apesar de todos fingirem que sim", iniciava o texto publicado por Loreto.

"Já que não deu certo, é melhor que fique assim. A gente se afasta e cada um vai tocando a sua vida. A gente se afasta e depois de um tempo finge que superou, que não sente mais nada e até arrisca andar de mãos dadas com um novo amor. A gente se afasta e guarda tudo dentro do peito", dizia a mensagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann revela como conheceu José Loreto

Rafa Kalimann diz que vê sua história com José Loreto como um conto de fadas, revelando que foi o ator que tomou a iniciativa.

"Foi em 2007. Vim para cá [São Paulo] por causa de um concurso de modelos, e ele ia palestrar neste concurso, tinha acabado de fazer Malhação. Ele estava num bar da esquina da Ipiranga com o São João, amo que isso é uma música do Caetano, e pedi para minha mãe tirar uma foto. Ele foi super querido. Eu adorava ele, achava ele gato, só que eu era muito novinha, não tinha malícia nenhuma. Era uma coisa de fã. Revelei e guardei essa foto por muito tempo", disse ela.

Já o reencontro, após tantos anos, foi no Domingão com Huck. A apresentadora disse que já tinha falado rapidamente, devido alguns amigos em comum, mas no programa global “foi diferente”. “Meu salto quebrou, ele catou meu pé e levou meu salto embora. Tem uma história de Cinderela contemporânea no meio. Teve uma coisa que mexeu com os dois", completou.