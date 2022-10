Ludmila Dayer viaja à Inglaterra após tratamento de esclerose múltipla

A atriz e empresaria Ludmila Dayer viajou à Inglaterra e está compartilhando detalhes da sua viagem após tratamento de esclerose múltipla

Ludmila Dayer (39) viajou à Inglaterra, após um longo período de tratamento para esclerose múltipla. Ela está compartilhando em suas redes sociais todos os detalhes da viagem. Segundo a atriz, ela foi ao país inglês para visitar sua família.

"Visitando minha família na Inglaterra. Cada dia está sendo mais mágico que o outro. Um álbum de alguns momentos inesquecíveis que eu gostaria de dividir com vocês", disse.

Diagnóstico de esclerose múltipla:

A empresária foi recentemente diagnosticada com esclerose múltipla."Tratando de Esclerose Múltipla e Epstein Barr. Como os alimentos corretos aliviaram meus sintomas e melhoraram a minha saúde", disse ela em suas redes.

Ludmila explicou sobre como foi o processo e sintomas: "Era um sintoma atrás do outro e por isso eu fui procurar o médico. Não conseguia enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer".

Ela contou também sobre o apoio que recebe do marido: "Desde que eu comecei meu tratamento, meu marido sempre me acompanha para dar apoio psicológico. Ele sabe que não gosto de agulha. Que fico sensível. Fora a dieta que ele também começou a fazer só para me incentivar. Se muitos soubessem como é crucial o apoio nesse processo de recuperação! Obrigada, meu amor"

Atualmente Ludmila mora nos EUA. Ela começou sua carreira de atriz no Brasil, quando ainda era criança, participou de diversas novelas e hoje em dia é empresária.