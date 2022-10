Ludmila Dayer dá detalhes sobre o tratamento contra esclerose múltipla: "Estou cada dia melhor"

Após revelar o diagnostico de esclerose múltipla, Ludmila Dayer compartilhou um registro no hospital e falou sobre o apoio do marido

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 15h07

Ludmila Dayer (39) revelou recentemente que foi diagnosticada com esclerose múltipla, e nesta segunda-feira, 3, ela compartilhou uma foto em que aparece ao lado do marido em meio ao tratamento da doença.

Na publicação, a atriz contou que desde o início sempre recebeu o apoio do amado, que também começou a fazer dieta para ajudá-la, e ressaltou que é muito importante ter com quem contar em momentos difíceis.

"Desde que eu comecei meu tratamento, meu marido sempre me acompanha para dar apoio psicológico. Ele sabe que não gosto de agulha. Que fico sensível. Fora a dieta que ele também começou a fazer só para me incentivar. Se muitos soubessem como é crucial o apoio nesse processo de recuperação! Obrigada, meu amor", agradeceu.

Depois, Ludmila publicou uma nova foto nos Stories do Instagram e deixou um recado. "Se sentir amado, apoiado, mexe com todas as células do nosso corpo. Às vezes uma mensagem, uma ligação... Você já perguntou para alguém hoje se está bem? Se precisa de alguma coisa? Não é todo mundo que sabe pedir ajuda. Não deixe o mundo virtual tirar hábitos básicos da nossa vida e que nos fazem tão bem", acrescentou.

Pouco depois, a atriz postou outra foto no hospital e falou sobre o tratamento. "Pra quem tá perguntando: essa é a infusão de vitaminas que meu médico prepara e eu faço desde novembro do ano passado. Semanais. Agora como estou melhor passei para 2x ao mês. Isso é para levantar meu sistema imunológico. Com isso e meu protocolo alimentar que eu sigo a risca, eu estou cada dia melhor e mais forte! Tenho uma via normal hoje em dia", completou.

Confira as publicações de Ludmila Dayer sobre o tratamento:

Ludmila e o marido - Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Reprodução/Instagram

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!