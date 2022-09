Ex-Malhação, Ludmila Dayer revela doença crônica: 'Muitas dores'

Atriz que atuou em Malhação, Ludmila Dayer desabafa sobre diagnóstico de doença: 'Era um sintoma atrás do outro'

29/09/2022

A atriz Ludmila Dayer, que já fez parte do elenco da novela Malhação, da Globo, surpreendeu os fãs ao revelar que recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla há alguns meses. Ela está em tratamento e precisou mudar a sua alimentação para reduzir os sintomas da doença.

Em uma live nas redes sociais, a estrela contou que foi diagnosticada com a doença crônica após apresentar vários sintomas. "Era um sintoma atrás do outro e, por isso, fui procurar o médico. Não conseguia enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer", disse ela.

Então, com o diagnóstico, ela começou o tratamento e também mudou a sua alimentação. "Tirei glúten, ovo, carne animal. Tudo que alimentava o vírus e provocava os sintomas. Também passei a comer coisas que desinflamam meu organismo", contou.

Ludmila ainda contou que acredita que a doença foi desencadeada pelo vírus EBV (Vírus Epstein-Bar), que é da família da herpes.

Esclerose múltipla também afeta outras famosas

Há mais de 20 anos, a atriz e humorista Claudia Rodrigues luta contra os efeitos da esclerose múltipla em seu corpo. Ela faz tratamentos contra a doença e lida com a doença em sua rotina.

Recentemente, a atriz Guta Stresser, de A Grande Família, também contou que tem esclerose múltipla. Ela revelou que já iniciou o tratamento e está bem. Além dela, a atriz Ana Beatriz Nogueira também foi diagnosticada quando fazia a novela Caminho das Índias, da Globo, e segue uma rotina de tratamento para não ter mais sintomas da doença.

