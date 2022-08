Guta Stresser encontra Claudia Rodrigues após descobrir que tem esclerose múltipla

Guta Stresser celebra conversa com Claudia Rodrigues, já que as duas lutam contra a esclerose múltipla

A atriz Guta Stresser (49) teve um encontro especial com a atriz Claudia Rodrigues (52). As duas foram diagnosticadas com esclerose múltipla e aproveitaram o momento para conversarem sobre o assunto.

Nas redes sociais, Guta celebrou o encontro e contou que elas estão com planos profissionais para realizarem juntas. "Encontro de “Esclerosadas” felizes aqui em Curitiba!! Agosto laranja. Momento de olhar para a #esclerosemultipla e lutar contra o preconceito com a doença e com a gente, portadores e portadoras e portadorxs de E.M", disse ela.

E completou: "Eu e a @claudia_rodrigues_oficial estamos conversando para fazer uma peça sobre o tema, com todo o humor que a gente gosta e trazendo informação e jogando luz, literalmente, sobre o tema. Duas atrizes diagnosticadas com Esclerose Múltipla, duas amigas, duas comediantes, duas esclerosadas lutando pela nossa saúde e por inclusão, lutando pelo direito à alegria, ao acesso à tratamentos dignos, justos e adequados. Cada caso é um caso, é único, cada tratamento é pessoal e nem sempre o que é bom para um é bom para o outro, mas certamente o tabu não acrescenta em nada à nossa luta! Vamos juntes desmitificar e derrubar preconceitos!! Salve a arte, a cultura e a saúde!! Salve o agosto laranja. Salve a amizade!!".

Guta Stresser contou como se sentiu ao descobrir a doença

Em entrevista no Fantástico, Guta Stresser contou como foi receber a notícia de que está com esclerose múltipla. Ela descobriu a doença em 2021 e já está em tratamento. “Eu fiquei completamente apavorada, achando que a minha carreira tinha acabado. Para mim, a minha carreira acabar significa a minha vida acabar. Cheguei a pensar que não tenho mais utilidade para o mundo, eu só sei fazer isso, só gosto de fazer isso”, disse ela, que teve sintomas como dificuldade para decorar coreografias quando participou da Dança dos Famosos, esquecimento de palavras do dia a dia e também fraqueza no braço.

Guta faz uso de medicamentos para controlar as crises da doença e contou que as lesões em seu cérebro estão estacionadas. Então, ela abriu o coração ao contar sobre a dificuldade de enfrentar o diagnóstico. “Eu estou me preparando, digamos assim, para que eu possa envelhecer fazendo o que eu amo. Quando eu pensei que nunca mais poderia trabalhar como atriz, eu pensei que não valia a pena mais viver. Que não valia a pena, não tinha sentido para mim continuar a vida. Saber que eu posso continuar trabalhando, sabe...”, disse ela, emocionada.

