Guta Stresser abre o coração sobre a esclerose múltipla

Guta Stresser fala no Fantástico sobre o diagnóstico de esclerose múltipla: 'Eu fiquei completamente apavorada'

CARAS Digital Publicado em 26/06/2022, às 21h36

A atriz Guta Stresser (49) se emocionou em uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, sobre o seu diagnóstico de esclerose múltipla. Ela foi diagnosticada em 2021 e já está em tratamento. Na conversa, a artista relembrou o que passou em sua cabeça ao ter a notícia da doença.

“Eu fiquei completamente apavorada, achando que a minha carreira tinha acabado. Para mim, a minha carreira acabar significa a minha vida acabar. Cheguei a pensar que não tenho mais utilidade para o mundo, eu só sei fazer isso, só gosto de fazer isso”, disse ela, que teve sintomas como dificuldade para decorar coreografias quando participou da Dança dos Famosos, esquecimento de palavras do dia a dia e também fraqueza no braço.

Guta faz uso de medicamentos para controlar as crises da doença e contou que as lesões em seu cérebro estão estacionadas. Então, ela abriu o coração ao contar sobre a dificuldade de enfrentar o diagnóstico. “Eu estou me preparando, digamos assim, para que eu possa envelhecer fazendo o que eu amo. Quando eu pensei que nunca mais poderia trabalhar como atriz, eu pensei que não valia a pena mais viver. Que não valia a pena, não tinha sentido para mim continuar a vida. Saber que eu posso continuar trabalhando, sabe...”, disse ela, emocionada.

Além disso, Guta Stresser contou que teve o apoio da atriz Ana Beatriz Nogueira, que também tem esclerose múltipla. “Quando eu fui diagnosticada liguei para ela e falei: 'tive o diagnóstico'. E ela me fez rir tanto. Me acolheu muito”, contou.