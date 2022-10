Kylie Jenner revela que teve "baby blue" depois de nascimento do filho caçula

A influenciadora estadunidense Kylie Jenner assumiu que sofreu de "baby blue" após o nascimento dos filhos

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 10h37

Kylie Jenner (25) assumiu ter tido "baby blue" e contou detalhes sobre o nascimento de seus dois filhos. A influenciadora estadunidense teve dois filhos com o cantor Travis Scott (31), e contou sobre as alterações hormonais intensas que sofreu no pós-parto.

No reality 'The Kardashians', a modelo contou em uma conversa com a irmã Kendall Jenner (26), que após a chegada do segundo filho em fevereiro, ela chorou por semanas: "Chorei o dia inteiro sem parar nas três primeiras semanas", Kendall ainda completou: "Era uma montanha-russa de emoções". Ciente da situação, Kylie comentou também o motivo: "É só o 'baby blues' e isso vai embora. Tive com a Stormi (4) também", ela ainda sofria de dores de cabeça, mas se recuperou: "Depois de seis semanas eu comecei a me sentir melhor".

Kylie também comentou sobre sua relação às mudanças de seu o corpo pós-parto: "Nada pode me parar. Eu estou me sentindo bem com meu corpo. Eu o amo. Meus seios flácidos... Estou abraçando meu corpo pós-parto".

Kylie Jenner publica fotos raras com o filho caçula: ''Casa''

A famosa emocionou os fãs com fotos novas dos filhos. Stormi, que nasceu em 2018, e o caçula - seu nome ainda não foi revelado - em seu Instagram.

Nas imagens as crianças aparecem em um dia de calor, o bebê de 8 meses toma sol com a mãe e a filha mais velha mostra seu look do dia. Que fofura!