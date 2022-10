Kylie Jenner publica fotos raras com o filho caçula: ''Casa''

A empresária Kylie Jenner compartilhou lindos registros com os filhos após uma temporada na Semana de Moda na Europa

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 17h48

Kylie Jenner (25) derreteu o coração dos fãs nesta quarta-feira, 5, ao postar novas fotos com os filhos, Stormi (4) e o caçula que ainda não teve o seu nome revelado. No perfil do Instagram, a empresária mostrou as boas-vindas da família após uma temporada de Semana de Moda na Europa.

No primeiro registro, a socialite aparece com o bebê de oito meses aproveitando o clima quente na piscina. Já na segunda imagem, a mamãe coruja mostrou o look do dia da primogênita.

E para deixar o coração dos seguidores quentinhos, Kylie mostrou que Stormi e o irmão usaram looks combinando para curtir o dia.

Vale lembrar que os dois são frutos do relacionamento de Kylie Jenner com o rapper Travis Scott. Stormu nasceu em 2018 e o caçula em 2022.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!