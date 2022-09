Kylie Jenner elege vestido transparente, decotado e com fenda para Semana de Moda em Paris

A empresária Kylie Jenner deixou os seguidores babando com o corpaço após dar à luz ao segundo filho

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 14h38

Kylie Jenner (25) está surpreendendo com as escolhas dos looks para a Semana de Moda em Paris. Desta vez, a empresária exibiu o visual deslumbrante e impressionou com o corpaço após dar à luz ao segundo filho.

Para a ocasião, a influenciadora elegeu um vestido vermelho transparente, com fenda e decote bem justinho, deixando as curvas marcantes à mostra.

Os registros compartilhados nas redes sociais deixaram até as irmãs da estrela chocadas. "É disso que eu precisava", disparou Khloé Kardashian; "Maravilhosa", declarou Kim Kardashian.

Ainda na Semana de Moda, Kylie Jenner posou esbanjando toda sua beleza em um vestido azul. Com um decote poderoso, o vestido Schiaparelli modelou seu corpo e deixou as curvas sensuais em evidência.

KYLIE JENNER MOSTRA COLEÇÃO DE BOLSAS E SAPATOS EM CLOSET GIGANTE

Kylie Jenner (25) deixou a web impressionada ao exibir parte da sua famosa coleção de bolsas e sapatos. Fashionista, a bilionária revelou detalhes do seu armário milionário que contém marcas luxosas como: Chanel, Jacquemus, YSL, Dior e mais.

No registro, compartilhado em seu perfil no Instagram, a estrela do The Kardashians (Star+) surgiu em frente do closet de sua mansão, usando blusa cropped, e deixando os fãs conferirem peças como as várias bolsas Kelly, da Hermès, na qual o modelo mais em conta está avaliado em cerca de R$ 36 mil.

