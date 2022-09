Kylie Jenner revela parte de coleção de sapatos e bolsas luxuosas: "Icônica''

Kylie Jenner, estrela do The Kardashians, choca web ao mostrar parte de coleção de sapatos e bolsas luxuosas do seu closet milionário

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 07h53

Kylie Jenner, choca web ao mostrar parte de coleção de sapatos e bolsas luxuosas do seu closet milionário - Foto/Instagram