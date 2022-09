Kylie Jenner leva a filha e as sobrinhas para passeio na Disneyland

Fantasiadas, Kylie Jenner leva a filha mais velha e as sobrinhas para passeio inesquecível na Disneyland da Califórnia

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 08h23

A empresária Kylie Jenner (25) aproveitou a pausa na agenda de compromissos para curtir um dia mágico em família. A estrela do The Kardashians (Star+) reuniu as pequenas meninas do clã Kardashian-Jenner para um passeio no parque Disneyland, na Califórnia.

Ao lado da sua filha mais velha, Stormi Webster, ela também levou as suas sobrinhas True Thompson, Chicago West e Dream, filhas de seus irmãos Khloé, Kim e Robert Kardashian, respectivamente, para um dia repleto de diversão na primeira Disney do mundo.

A empresária, que é a caçula do clã Kardashian, postou algumas fotos e vídeos do passeio em suas redes sociais, incluindo uma ida a uma pequena montanha-russa, rodeada pelas quatro meninas que estavam vestindo as orelhinhas clássicas dos personagens.

Kylie Jenner leva a filha mais velha e as sobrinhas para passeio inesquecível na Disneyland da Califórnia: