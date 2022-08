Clã Kardashian-Jenner se reúne em clique raro para evento de Kylie Jenner

Kylie Jenner reúne clã Kardashian-Jenner em evento e compartilha clique raríssimo e poderoso

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 09h38

Uma família de milhões! Na noite da última quinta-feira, 25, Kylie Jenner (25) deixou os fãs impressionados ao compartilhar um registro raro do clã-Kardashian Jenner reunido. A ocasião do encontro foi para o lançamento e expansão da linha de cosméticos da caçula.

No registro, compartilhados no Instagram e no Twitter, elas aparecem diante de um stand da Kylie Cosmetics. Porém, um detalhe que chamou a atenção da web foi: elas estavam usando cores complementares.

Nos comentários, é claro, os fãs se apaixonaram com o registro e não pouparam carinho nos comentários: "Minha família", disse uma seguidora. "Quantos bilhões de dólares tem nessa foto?", brincou outra. "É muito poder pra uma foto só", concluiu um terceiro.

Dona de um corpo escultural, a empresária Kylie Jenner roubou a atenção toda para ela nas redes sociais na última quarta-feira, 24, ao compartilhar um vídeo de um ensaio fotográfico em seu escritório em Los Angeles, na Califórnia.

A estrela do The Kardashians (Star+) aproveitou o lançamento da sua nova coleção de gloss para apostar em um modelito nada básico e coladíssimo que destacou toda a sua sensualidade. Diante de um painel da marca, a beldade posou usando um vestido branco curto com botões.