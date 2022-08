Kylie Jenner deixa decote até o limite em vestido branco curto: ''Ela''

Sem nada por baixo, empresária Kylie Jenner deixa decote até o limite durante sessão de fotos

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 10h58

Dona de um corpo escultural, a empresária Kylie Jenner(25) roubou a atenção toda para ela nas redes sociais na última quarta-feira, 24, ao compartilhar um vídeo de um ensaio fotográfico em seu escritório em Los Angeles, na Califórnia.

A estrela do The Kardashians (Star+) aproveitou o lançamento da sua nova coleção de gloss para apostar em um modelito nada básico e coladíssimo que destacou toda a sua sensualidade. Diante de um painel da marca, a beldade posou usando um vestido branco curto com botões.

Não deixando o carão e o sorriso de lado, a namorada do rapper Travis Scott (31) mostrou o seu corpo esbelto e malhado no modelito com decote. Sem nada por baixo, ela deixou os botões abertos até o limite e virou de lado exibindo seu bumbum torneado.

Apesar de ter sido compartilhado no Instagram Stories como forma de repostagem, o vídeo acabou circulou nas redes sociais por conta da beleza da beldade norte-americana: "Kylie Jenner de vestido é minha religião", disse uma fã no Twitter. "Ela sabe que é a maior", continuou outro ao retuitar o vídeo.

De vestido, Kylie Jenner deixa decote até o limite durante sessão de fotos em seu escritório: