Cinco meses após parto, Kylie Jenner aposta em macacão justíssimo

A socialite Kylie Jenner compartilhou fotos no espelho e exibiu as curvas em apenas 5 meses após o parto do segundo filho

Kylie Jenner (24) chamou a atenção dos seus seguidores ao exibir o seu corpaço nas redes sociais cinco meses após o nascimento do segundo filho, fruto do seu relacionamento com Travis Scott (31).

No perfil do Instagram, a socialite surgiu com um look justíssimo e impressionou os fãs com as curvas marcadas.

Para a ocasião, ela apostou em um macacão preto de manga longa, bem decotado e justinho.

"Fotos no espelho são diferentes", escreveu ela na legenda da publicação, que garantiu muitos likes e elogios.

"Que espetáculo", disse uma internauta; "Um verdadeiro mulherão", disparou outra; "Linda de cosplay da viuva negra", brincou um terceiro; "A rainha", declarou mais uma.

KYLIE JENNER REVELA ROTINA DE EXERCÍCIOS APÓS O NASCIMENTO DO SEGUNDO FILHO

Kylie Jenner usou as redes sociais para mostrar como está o seu corpo real quatro meses após dar à luz ao seu filho caçula, que ainda não teve novo nome divulgado. A estrela do The Kardashians (Star+) postou vídeos no Instagram Stories em que aparece usando só um top e shorts de academia, exibindo a barriga e o corpo mais magro por conta da dedicação aos treinos.

"Sem dias de folga", começou ela, acrescentando a seguir. "4 meses pós-parto. Venho lidando com uma série de dores nas costas e nos joelhos, o que me faz diminuir o ritmo dos treinos, mas estou na missão de ficar forte novamente", comentou ela.

