Kylie Jenner surge com vestido de decote poderoso e eleva a temperatura na web: "Impecável"

Com um decote poderoso, Kylie Jenner eleva a temperatura dos internautas na web e surpreende com sua beleza

Redação Publicado em 29/09/2022, às 13h24

Novamente, a influenciadora e empresária Kylie Jenner (25) elevou a temperatura da web! Desta vez, Kylie compartilhou em suas redes sociais o look usado para assistir um desfile de moda na Paris Fashion Week.

Em seu perfil do Instagram, que já acumula mais de 370 milhões de seguidores, Kylie posou esbanjando toda sua beleza em um vestido azul.

Nas fotos publicadas por Kylie Jenner, a mãe da pequena Stormi, surgiu esbanjando poder e elegância. Com um decote poderoso, o vestido Schiaparelli modelou seu corpo e deixou as curvas sensuais em evidência.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Kylie aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da empresária: "Maravilhosa", escreveu um. "Impecável como sempre", ressaltou outro. "Quente!", disse o terceiro.

Veja as fotos de Kylie Jenner:

Fotos: Reprodução/Instagram

Kylie Jenner revela parte de coleção de sapatos e bolsas luxuosas:

Kylie Jenner deixou a web impressionada ao exibir parte da sua famosa coleção de bolsas e sapatos na noite da terça-feira, 20. Fashionista, a bilionária revelou detalhes do seu armário milionário que contém marcas luxosas como: Chanel, Jacquemus, YSL, Dior e mais.

No registro, compartilhado em seu perfil no Instagram, a estrela do The Kardashians (Star+) surgiu em frente do closet de sua mansão, usando blusa cropped, e deixando os fãs conferirem peças como as várias bolsas Kelly, da Hermès, na qual o modelo mais em conta está avaliado em cerca de R$ 36 mil.

