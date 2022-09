Ex-namorada de Vitão aparece com Whindersson Nunes

Thaylise Pivato, ex do cantor Vitão, posa agarradinha com o humorista Whindersson Nunes

Estaria Whindersson Nunes (27) com um novo affair? Em alguns cliques no Instagram da modelo e influenciadora Thaylise Pivato, o humorista aparece agarradinho com ela, que escreveu: “Amo viver a vida com você”, fazendo com que os internautas levantassem as suspeitas de que os dois estivessem vivendo um romance.

Durante uma viagem para Punta Cana, na República Dominicana, a modelo publicou diversos registros de momentos de sua passagem pelo país, e entre um deles, mostra o encontro que teve com o humorista, aparecendo agarradinhos e fazendo biquinho.

O stories que chamou a atenção dos internautas aparecia os dois com a legenda chamativa: “Amo viver a vida com você”. Lembrando que foi Thaylise quem buscou Whindersson no aeroporto no lugar paradisíaco, onde está ocorrendo a festa de aniversário de 28 anos de Gabi Lopes.

O que mais intriga nessa possível relação, são os entrelaços existentes entre eles. Thaylise é ex-namorada do cantor Vitão (23), que foi affair da cantora Luísa Sonza (24), ex-esposa de Whindersson Nunes.

Thaylise Pivato publica story com Whindersson Nunes - Créditos: Reprodução / Instagram

Whindersson Nunes promete beijos na Farofa da Gkay

O humorista Whindersson Nunes se pronunciou sobre sua participação na Farofa da Gkay quando a anfitriã disse em suas redes sociais que a festa estava nas mãos de Bianca Andrade, a Boca Rosa, recentemente solteira, visto que os maiores beijoqueiros estão comprometidos, como Viih Tube, que anunciou sua gravidez fruto do relacionamento com Eliezer.

Whindersson retuitou o tweet de Gkay, prometendo que irá proporcionar muito entretenimento no evento.

Mas o humorista fez questão de ressaltar que não gosta de combinar ficada, e sim, deixar as coisas rolarem no momento, naturalmente. Mas promete entregar muito entretenimento para quem achava que a Farofa da Gkay estaria desfalcada esse ano por conta das grandes protagonistas da última edição estarem comprometidas.