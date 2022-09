Whindersson Nunes promete beijos na Farofa da Gkay

Humorista Whindersson Nunes está solteiro e avisa que não gosta de nada combinado

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 19h28

O humorista Whindersson Nunes (27) prometeu que irá beijar muito este ano na Farofa da Gkay. O youtuber, solteiro desde o fim do noivado com Maria Lina, contou que “chegou sua vez” de bater os recordes de beijos da famosa festa, mas já deixou avisado que não gosta de combinar ficadas.

O humorista se pronunciou quando Gkay disse que a festa estava nas mãos de Bianca Andrade, visto que os maiores beijoqueiros estão comprometidos, como Viih Tube, que anunciou sua gravidez fruto do relacionamento com Eliezer. Whindersson retuitou o tweet de Gkay, prometendo que irá proporcionar muito entretenimento no evento.

Mas quando um internauta perguntou se poderia beijá-lo, respondeu: “Eu sou uma pessoa do momento, só sei na hora gosto de nada combinado”.

Vale lembrar que a Farofa da Gkay está prevista para acontecer nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, conforme avisou a própria influenciadora em suas redes sociais. A expectativa dos internautas só aumenta a cada personalidade que diz que estará presente, se baseando na última Farofa, que deu o que falar.

Whindersson Nunes gasta R$60 mil em tênis para distribuir em show

Whindersson Nunes gastou R$60 mil em tênis da marca Jordan para dar para os espectadores durante o show de seu alter ego rapper, Lil Whind, em Teresina, Piauí. Todos os pares estão autografados pelo humorista.

“‘Jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia’ é o que diz Emicida. E domingo, 18/9, eu divido o palco com esse poeta no Festival Girassol, em Teresina (Piauí). Chuva de Jordan para os meus”, escreveu ele.