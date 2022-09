Whindersson Nunes gasta R$60 mil em tênis para distribuir em show

Whindersson Nunes comprou tênis de marca de luxo para dar aos fãs em Teresina no próximo domingo

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 20h18

Nesta sexta-feira, 16, o humorista Whindersson Nunes (27) gastou R$60 mil em tênis da marca Jordan para distribuir para seus fãs durante o show de sua versão rapper, Lil Whind, em Teresina, Piauí, estado onde nasceu. A compra foi parcelada em 4 vezes pelo cantor.

“‘Jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia’ é o que diz Emicida. E domingo, 18/9, eu divido o palco com esse poeta no Festival Girassol, em Teresina (Piauí). Chuva de Jordan para os meus”, escreveu ele.

Whindersson já jogou alguns pares de tênis para o público em um festival que participou com seu alter ego rapper, todos autografados.

Veja a publicação de Whindersson Nunes onde ele revela que comprou R$60 mil em Jordans para dar para seus fãs:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes)

