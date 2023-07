Viviane Araujo compartilha treino intenso: ''Carnaval 2024 nos espera!''

Com mesma personal trainer de Jojo Todynho, atriz Viviane Araujo exibe rotina de exercícios para as pernas nas redes sociais

A atriz Viviane Araujo, que é rainha de bateria da Acadêmicos do Salgueiro há 15 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira, 04, para mostrar que já está nos preparativos para o Carnaval de 2024!

Em sua conta oficial no Instagram, a artista compartilhou um vídeo exibindo alguns momentos de seu treino na companhia de sua personal trainer Carol Vaz, que também auxilia Jojo Todynho e Mel Maia.

Nas imagens, a famosa, que é mãe do pequeno Joaquim, de 7 meses, do relacionamento com Guilherme Militão, aparece fazendo sequência de exercícios para as pernas em equipamentos, sem esconder a cara de dor.

"Quando se é braba, junte-se à outra braba!", disse, aos risos. "Carol Vaz, você é braba na vida! Te admiro pra caramba!!! E vamos juntas porque Carnaval 2024 nos espera!", escreveu ainda na legenda da publicação.

Confira o treino de Viviane Araujo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Filho de Viviane Araujo esbanja fofura em sequência de cliques

A atriz Viviane Araujo está vivendo uma das fases mais lindas de sua vida com a maternidade. Mãe coruja, ela encheu seu feed de amor ao publicar uma sequência de fotos de seu filho, o Joaquim.

Nas imagens, o bebê de 7 meses, fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão com quem oficializou a união em 2021, aparece usando um conjuntinho de tricô branco e sandálias de couro. O pequeno chamou atenção pelo crescimento e a semelhança com o pai. "Meu gatinho", disse Vivi ao legendar a postagem.

"Só emprestou a barriga, cara do pai", disse uma seguidora nos comentários. "Príncipe mais lindo do mundo!", elogiou outro. "Nossa cresceu muito rápido. Está lindo", reparou uma terceira. "Tá enorme já, que lindo. Como passa rápido o tempo, Deus abençoe vocês", desejou mais uma.

Viviane também se derreteu ao surgir agarradinha com o bebê e falou sobre a maternidade. "Estou vivendo a grande aventura da maternidade, aquela que nunca acaba e nos emociona a cada dia! Filho, te ver sorrir é o que me faz feliz! Você me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia", afirmou.