Filho de Viviane Araujo esbanja fofura em sequência de cliques: ''A cara do pai''

Mãe coruja, Viviane Araujo se derrete ao postar fotos do filho, Joaquim, da relação com Guilherme Militão, e web o compara com o pai

A atriz Viviane Araujo está vivendo uma das fases mais lindas de sua vida com a maternidade. Mãe coruja, neste sábado, 01, ela encheu seu feed de amor ao publicar uma sequência de fotos de seu filho, o Joaquim.

Nas imagens, o bebê de 7 meses, fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão com quem oficializou a união em 2021, aparece usando um conjuntinho de tricô branco e sandálias de couro. O pequeno chamou atenção pelo crescimento e a semelhança com o pai. "Meu gatinho", disse Vivi ao legendar a postagem.

"Só emprestou a barriga, cara do pai", disse uma seguidora nos comentários. "Príncipe mais lindo do mundo!", elogiou outro. "Nossa cresceu muito rápido. Está lindo", reparou uma terceira. "Tá enorme já, que lindo. Como passa rápido o tempo, Deus abençoe vocês", desejou mais uma.

Considerada a Rainha das Rainhas do Carnaval, Vivi está à frente da bateria Furiosa, da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, há 15 anos. A atriz também desfila pela Mancha Verde, de São Paulo, há 17 anos.

Confira as fotos do filho de Viviane Araujo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araujo faz primeira aparição pública após cirurgia plástica

A atriz Viviane Araújo surpreendeu ao fazer a sua primeira aparição em público após passar por cirurgia plástica. Em junho, ela marcou presença no show do cantor Fábio Jr no Rio de Janeiro ao lado do seu marido.

Os dois posaram sorridentes na chegada ao evento e trocaram beijos apaixonados. Ela chamou a atenção por usar um look comportado e cobrindo todo o corpo. Ela apostou em um casaco bege com calça preta e blusa na mesma cor.

Vale lembrar que Viviane Araújo passou por um procedimento cirúrgico para trocar as próteses de silicone dos seios e também aproveitou para realizar uma lipoaspiração no corpo.