Viviane Araújo faz primeira aparição em público após cirurgia plástica

Viviane Araújo surge com look comportado após passar por cirurgia plástica há três semanas

A atriz Viviane Araújo surpreendeu ao fazer a sua primeira aparição em público após passar por cirurgia plástica. Na noite de sexta-feira, 17, ela marcou presença no show do cantor Fábio Jr no Rio de Janeiro ao lado do seu marido, Guilherme Militão.

Os dois posaram sorridentes na chegada ao evento e trocaram beijos apaixonados. Ela chamou a atenção por usar um look comportado e cobrindo todo o corpo. Ela apostou em um casaco bege com calça preta e blusa na mesma cor.

Vale lembrar que Viviane Araújo passou por uma cirurgia plástica há apenas três semanas. Ela realizou o procedimento cirúrgico para trocar as próteses de silicone dos seios e também aproveitou para realizar uma lipoaspiração no corpo.

Há poucos dias, ela mostrou o novo desenho do seu decote ao posar com sutiã cirúrgico para fotos nas redes sociais. Na data, a musa contou que colocou uma prótese de silicone menor do que a anterior. Agora, ela usa a prótese de 305 ml, antes era de 350 ml. “Minhas duas próteses viraram ao contrário, a parte de trás delas estavam viradas pra frente, isso pode ter ocorrido por conta do aumento da mama na amamentação, e isso estava dando um formato estranho. Então resolvi trocá-las e diminuir o tamanho”, contou ela.

E ainda completou sobre os outros procedimentos que fez. “Além das mamas, eu também tive que novamente operar minha hérnia umbilical e aproveitei e fiz uma lipo também”, afirmou.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Bom gosto! Viviane Araújo investe alto e reforma cobertura em que mora com o marido

A atriz Viviane Araújo está investindo pesado e decidiu fazer uma reforma total na cobertura em que mora ao lado do marido, o empresário Guilherme Militão. Após a chegada de seu primeiro filho, o fofíssimo Joaquim, eles decidiram que era hora de mudar.

O imóvel localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro agora será todo reestruturado com cores mais vivas, novos móveis, itens de decoração, plantas e quadros. Nas redes sociais, imagens mostram como o espaço ficará e deixaram os fãs e seguidores impressionados.

Pequenos detalhes também serão alterados no apartamento que fica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade. Os dois contrataram um escritório de arquitetura badalado que está cuidando de todos os detalhes.

Ainda não há previsão para o término da reforma, mas já é possível ver como o espaço ficará. Veja as fotos aqui.