Viviane Araújo troca o silicone e exibe resultado na web: “Peitinhos novos”

Atriz Viviane Araújo expõe decote generoso após diminuir silicone e revela que passou por lipoaspiração

Uma nova Viviane Araújo! Neste domingo, 11, a atriz usou as redes sociais para exibir o resultado das três cirurgias que realizou recentemente. A mãe do pequeno Joaquim precisou trocar o silicone após uma complicação. Além disso, a musa também passou por uma cirurgia de hérnia e encarou uma lipoaspiração.

Em seu feed do Instagram, Viviane surgiu com um modelador pós-cirúrgico e exibiu o decote generoso em diferentes ângulos: "Bom dia meus amores! Com meus peitinhos novos!”, ela iniciou com bom humor e explicou: "Parece que tá maior né?! Mas, na verdade, eu tinha uma prótese anterior a essa que era de 350 ml e agora eu coloquei 305”, escreveu.

A atriz ainda revelou mais detalhes sobre a troca: “Minhas duas próteses viraram ao contrário, a parte de trás delas estavam viradas pra frente, isso pode ter ocorrido por conta do aumento da mama na amamentação, e isso estava dando um formato estranho, então resolvi trocá-las e diminuir o tamanho.”, Viviane revelou.

“Ainda estão bem inchadas, hoje fazem 12 dias que operei, mas minha recuperação está ótima!”, a musa explicou e revelou que passou por outros dois procedimentos cirúrgicos: “Além das mamas, eu também tive que novamente operar minha hérnia umbilical e aproveitei fiz uma lipo também”, completou a morena.

Para finalizar, Vivi contou que está ansiosa para voltar a ativa: “Agora é seguir no tratamento pós operatório com a minha médica para ter um resultado perfeito! E assim que estiver liberada, voltar com meus treinos!”, a beldade finalizou a legenda e marcou os profissionais responsáveis pelos procedimentos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Além de atriz, Viviane Araújo também é modelo e dançarina! A musa ganhou notoriedade nos anos 90, quando se dedicava a concursos de beleza. Depois, ela começou a desfilar no Carnaval, e recebeu um convite para estrear no programa da Globo ‘Escolinha do Professor Raimundo’. Desde então, Vivi acumula inúmeros sucessos na televisão.

Filho de Viviane Araújo surge ‘enorme’ em novas fotos:

O primeiro filho de Viviane Araújo, Joaquim, fruto do casamento com o empresário Guilherme Militão, completou nove meses na última terça-feira, 06. Para celebrar a ocasião, a musa publicou algumas fotos encantadoras do pequeno nas redes sociais, mas o tamanho do menino roubou a cena, já que ele apareceu super crescido!