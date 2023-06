Filho de Viviane Araujo surge ‘enorme’ em novas fotos: “Como cresceu”

Atriz Viviane Araujo se derrete ao celebrar os nove meses do filho, Joaquim, e tamanho impressiona seguidores

A atriz Viviane Araujo está em clima de festa! O primogênito da artista, Joaquim, fruto do casamento com o empresário Guilherme Militão, completa nove meses nesta terça-feira, 06. Para celebrar a ocasião, a musa publicou algumas fotos encantadoras do pequeno nas redes sociais, mas o tamanho do menino roubou a cena.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, Joaquim aparece de pé no bercinho, usando um macacão vermelho, um body branco e até um colar de miçanga amarelo. Com os cachinhos esvoaçantes e os olhos de jabuticaba, o bebê olha atento e dá um show de fofura enquanto a mamãe coruja tira os registros.

Viviane, que sempre celebra o mesversário do filho, se derreteu ao falar sobre a chegada dos nove meses: “Vivaaaaa! 9 meses do maior amor do mundo! Que Deus te abençoe meu filho! Eu e o papai, Guilherme Militão, te amamos infinitamente”, a artista se declarou para o primeiro herdeiro na legenda da publicação.

Mas nos comentários, não deu outro assunto! Os fãs de Viviane ficaram impressionados ao ver o quanto o menino cresceu: “Como tá grande, que lindo”, escreveu uma seguidora da atriz. “Como cresceu esse bebê!”, elogiou outra admiradora. Uma terceira ainda apontou a semelhança: “A cara do pai, gente”, ela opinou.

Os pais do pequeno Joaquim tem uma linda história de amor! Viviane e Guilherme eram vizinhos e começaram a trocar olhares de forma despretensiosa. O flerte acabou virando um romance e em maio de 2021 o casal subiu ao altar para trocar as alianças. O primeiro herdeiro chegou ao mundo em setembro do ano seguinte.

Viviane Araujo comemora dois anos de casamento:

No último dia 13 de maio, os pais de Joaquim, a atriz Viviane Araujo e o marido, o empresário Guilherme Militão, completaram dois anos de casados! Para celebrar a data especial, a atriz fez uma declaração apaixonada em suas redes sociais e compartilhou alguns registros de sua cerimônia no civil. Confira os cliques!