Viviane Araujo comemora dois anos de casamento: ''Te amo pra sempre''

Pais do pequeno Joaquim, atriz Viviane Araujo e o empresário Guilherme Militão trocam declarações nos dois anos de união no civil

Neste sábado, 13, Viviane Araujo (48) e o marido, Guilherme Militão (34), estão completando dois anos de casados! Nas redes sociais, a atriz fez questão de deixar uma declaração apaixonada para o empresário, com quem tem um filho, o pequeno Joaquim, de oito meses.

A artista celebrou os dois anos de seu casamento civil com Militão com publicação em seu perfil no Instagram. A rainha de bateria do Salgueiro compartilhou cliques da cerimônia e do casal trocando beijos e carinhos.

"Dois anos do nosso 'sim'! Que o amor e o respeito que temos um pelo outro, prevaleça sempre em nossas vidas como tem sido até hoje!", disse Vivi Araujo. "E que Deus nos permita viver esse amor até o fim de nossas vidas! Te amo pra sempre, Guilherme", escreveu ainda.

Nos stories, Vivi mostrou que Militão repostou sua publicação e escreveu: "Os melhores anos da minha vida! Passa voando ao seu lado", declarou ele.

Confira a declaração de Viviane Araujo para Guilherme Militão:

Confira a declaração de Viviane Araujo para Guilherme Militão:

Bom gosto! Viviane Araujo investe alto e reforma cobertura de sua casa

A atriz Viviane Araújo está investindo pesado e decidiu fazer uma reforma total na cobertura em que mora ao lado do marido, Guilherme Militão. Após a chegada de seu primeiro filho, o fofíssimo Joaquim, eles decidiram que era hora de mudar.

O imóvel localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro agora será todo reestruturado com cores mais vivas, novos móveis, itens de decoração, plantas e quadros. Nas redes sociais, imagens mostram como o espaço vai ficar e deixaram os seguidores impressionados.

Pequenos detalhes também serão alterados no apartamento que fica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade. Os dois contrataram um escritório de arquitetura badalado que está cuidando de todos os detalhes.