Viviane Araújo se derrete ao surgir agarradinha com o filho: "Me faz feliz!"

A atriz Viviane Araújo encantou os fãs ao postar várias fotos sorridente ao lado do filho, Joaquim

A atriz Viviane Araújo explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta segunda-feira, 3, ao compartilhar várias fotos encantadoras ao lado do filho, Joaquim, de nove meses, fruto de seu casamento com Guilherme Militão.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a artista aparece sorridente com o herdeiro, que está com um brinquedo nas mãos, mas também dá um lindo sorriso ao receber o carinho da mamãe. Ao compartilhar as imagens, Vivi se derrete pelo pequeno e se declara ao falar sobre a maternidade.

"Estou vivendo a grande aventura da maternidade, aquela que nunca acaba e nos emociona a cada dia! Filho, te ver sorrir é o que me faz feliz! Você me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia", afirmou ela no começo do texto.

A famosa seguiu a postagem agradecendo pela vida do filho, e também se declarou para o marido, responsável pelas fotos. "Sei que Deus tem me abençoado pra ser a melhor mãe que você precisa! E eu agradeço a Ele todos os dias pela sua vida! Eu te amo filho! Créditos dessas fotos lindas para o papai, Guilherme Militão. Te amo marido!", finalizou.

Confira as fotos de Vivi com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Aparição pública após cirurgia plástica

A atriz Viviane Araújo surpreendeu ao fazer a sua primeira aparição em público após passar por cirurgia plástica. Ela marcou presença no show do cantor Fábio Jr no Rio de Janeiro ao lado do seu marido, Guilherme Militão.

Os dois posaram sorridentes na chegada ao evento e trocaram beijos apaixonados. Ela chamou a atenção por usar um look comportado e cobrindo todo o corpo. Ela apostou em um casaco bege com calça preta e blusa na mesma cor.

Vale lembrar que a artista passou por uma cirurgia plástica há apenas três semanas. Ela realizou o procedimento cirúrgico para trocar as próteses de silicone dos seios e também aproveitou para realizar uma lipoaspiração no corpo.