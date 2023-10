Vera Viel choca ao exibir cintura fininha durante treino na academia

Com look fitness, a apresentadora Vera Viel chamou a atenção ao exibir o corpo sarado

Vera Viel chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta sexta-feira, 6, ao compartilhar uma nova foto exibindo seu corpo sarado. A apresentadora, de 47 anos, decidiu exibir sua cintura fininha durante um treino na academia.

Na foto postada no feed do Instagram, a mulher do apresentador Rodrigo Faro, aparece fazendo pose em frente ao espelho, usando um top preto e uma calça legging verde, deixando em destaque sua seu abdômen definido. Além disso, ela esbanjou beleza ao surgir sem maquiagem e com os fios soltos.

Os seguidores rapidamente encheram a postagem de Vera com curtidas e elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Você é linda", escreveu outra. "Belíssima", falou uma fã da artista. "Perfeita", comentou mais uma admiradora.

Recentemente, a mãe de Clara, de 15 anos, Maria, de 12, e Helena, de 7, impressionou os seguidores ao exibir seu corpaço enquanto renovava o bronzeado na praia artificial de sua mansão. Nos Stories do Instagram, ela postou uma foto usando um biquíni com estampa de oncinha e óculos escuros. "Sol lindo", escreveu a apresentadora na legenda.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Em maio, Rodrigo Faro e Vera Viel celebram bodas de porcelana. Para comemorar os 20 anos de união, a apresentadora fez uma declaração super apaixonada nas redes sociais ao resgatar um vídeo da cerimônia de troca de alianças.

"Hoje celebramos 20 anos de casados. Deus e o nosso Amor nos permitiu construirmos uma família sólida e feliz, estamos presentes um para o outro em todos os momentos e celebramos as conquistas juntos. São 20 anos de companheirismo e muita cumplicidade, respeito e dedicação. Deus está presente em nossa casa abençoando o nosso amor e a nossa família o tempo todo. Obrigada por me fazer tão feliz!!! Hoje é um dia muito especial. Te amo, Rodrigo Faro, pra sempre!!!", escreveu a famosa. Veja a publicação!